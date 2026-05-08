В ходе экологической акции в Татарстане было собрано более 200 тысяч куб. м мусора

По данным Минэкологии РТ, в уборке уже поучаствовали 243 тысячи человек

Фото: Динар Фатыхов

С 1 апреля в Татарстане проходит санитарно-экологический двухмесячник. Ее запустили по поручению главы республики Рустама Минниханова.

По данным Минэкологии РТ, в уборке уже поучаствовали 243 тысячи человек: они собрали и вывезли 212 тысяч кубометров мусора.

Специалисты проверили состояние природы и нашли 2 184 нарушения. Больше 600 из них — незаконные свалки. По результатам инспекций составлено 1 473 протокола об административных правонарушениях, а также объявлено 369 предостережений.

Эффективной оказалась и практика авиаобследований. Они были проведены в 14 районах республики, включая Лаишевский, Высокогорский, Арский, Балтасинский и другие.

Реальное время / realnoevremya.ru

Активное участие в выявлении нарушений принимают сами жители. В экоприемную поступило 539 обращений. Большая часть из них касалась несанкционированного размещения отходов и состояния водных объектов. До конца мая проверят чистоту еще в пяти районах, а сам субботник продлится до 31 мая.

Напомним, что в Татарстане выявлено более 70 экологических нарушений на дорогах. В частности, инспекторы Волжско-Камского управления обнаружили несанкционированные свалки в селах Красный Яр и Большой Толкиш Чистопольского района.

Наталья Жирнова