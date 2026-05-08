Дональд Трамп после обмена ударами: перемирие с Ираном в силе

В разговоре с ABC News американский президент Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном все еще действует. Обмен ударами, по его словам, — это лишь «легкое прикосновение».

В соцсети Thruth Social Трамп пригрозил Ирану более жесткими ударами, если сделка не будет достигнута.

Как написал американский лидер, три эсминца США успешно преодолели Ормузский пролив под обстрелом, а иранским силам был нанесен существенный ущерб.

Ранее в Fox News, ссылаясь на американского чиновника, сообщали, что США нанесли удары по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас.

Напомним, в свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении режима перемирия из-за удара по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск, писало агентство Tasnim. В ответ Иран поразил три американских эсминца в Ормузском проливе.

6 мая сообщалось, что США и Иран близки к заключению предварительного соглашения о прекращении войны. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники рассказал, что проект документа предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства.



Галия Гарифуллина