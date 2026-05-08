Российская армия установила контроль над населенным пунктом Кривая Лука в ДНР
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Кривая Лука в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля российские войска установили контроль над селом Корчаковка в Сумской области и освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике.
