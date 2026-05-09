«Все очень масштабно»: театральный эпилог парада Победы в Казани

Военный парад завершит театрализованное представление, будут звучать песни и стихи Мусы Джалиля

Парад собрал все главные творческие силы города. Фото: Артем Дергунов

Сегодня в 10 утра на площади Тысячелетия начнется парад, посвященный Дню победы. Увидеть его можно будет и в прямой трансляции. А вчера вечером на площади Тысячелетия закончились репетиции и генеральные прогоны. 7 мая было посвящено торжественному прохождению войск Казанского военного гарнизона. 8 мая у кремля прошли гражданские, а завершилось действо масштабным театрализованным эпилогом. Подробности представления — в материале «Реального времени».

Как собиралась мозаика

— Наносятся финальные штрихи по подготовке ко Дню победы, — объясняет заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов в короткий перерыв между репетицией и генеральным прогоном. — Сценарий к нему писала целая творческая бригада — это касается и костюмов, и музыкального сопровождения, и сценографии. Многие здесь с нами на сцене — это два режиссера, Михаил Волконадский и Максим Скалозубов, руководители творческих коллективов… Всех не перечислишь. Но все очень масштабно.

Действительно, масштабно. Множество участников колонн собрались у цирка и ждут команды режиссера. Полным ходом идет репетиция без костюмов, которой не мешает даже внезапно поднявшийся ветер. Как рассказывает художественный руководитель Казанской филармонии Чулпан Закирова, подробное руководство к действию ее коллективы получили за две недели до мероприятия. А потому смогли все тщательно отрепетировать. Корректировка идет в деталях.

— Каждый получил свою сцену, после все собиралось в единое полотно с театрализованными декорациями, — объясняет происходящее Абзалов. — Я думаю, зрители понимают, что проведена большая работа. Генеральная репетиция длится всего два дня, чтобы не мешать горожанам.

Поскольку мероприятие ответственное, здесь же министр молодежи Азат Кадыров, замминистра культуры Юлия Адгамова. Зорко следит за происходящим вице-премьер Лейла Фазлеева. Разумеется, все готово, но мелкие правки вносить еще можно.

Репетиция. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В колонне — работники культуры, заводов, школ

Неподалеку от выступающих можно увидеть и родственников. Например, мам юных артистов из центра искусств «Шарм», которым руководит Скалозубов. Отметим, что хотя режиссеров двое, у них не возникают споры. Разве что творческое заполнение, как решить вопрос с долгим движением колонн. Поскольку 2026 год в Республике Татарстан объявлен Годом воинской и трудовой доблести, помимо военных, на площадь выходят гражданские — это учителя, врачи, спортивные клубы, работники культуры, и, конечно, предприятия — от «Нэфис косметикс» до «Радиоприбора».

Сложно сказать, кого здесь не будет. Будут — все. К примеру, оркестры — МВД Татарстана, Росгвардии, Суворовского училища, Танкового училища, Сводный военный оркестр Казанского гарнизона. А также Камерный хор под управлением Миляуши Таминдаровой, Государственный ансамбль песни и танца, концертный хор института культуры…

Малая часть хоровой группы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также на площади можно будет увидеть автоколонну — ГАЗ 11-40, ГАЗ 61-73, легендарный ГАЗ М-1... Некоторые из них на репетиции заменяют машины поновее, но приехали и отдельные раритеты.

Основа театрализованного марша — песни, в частности «Широка страна моя родная» и, конечно, «День Победы». Некоторые композиции исполняются на двух языках: «Ил өстеннән язгы җилләр исә, Әй, күңелле яшәү бу илдә». Слова транслируются на экране, так что подпевать будем все вместе!

Пожалуй, самая впечатляющая часть большого театрального эпилога — эпизод, когда военная форма танцовщиц превращается в платья, и хореография, основанная на чеканном ритме, перетекает в праздник жизни, символизируя, ради чего была достигнута Победа.

Кроме того, важной темой 9 мая стал юбилей Мусы Джалиля — звучит его стихотворение «Сталь» и композиция «Җырларым» («Мои песни»). Помимо детей-артистов, на площади появится много подростков: это морские кадеты 78-го лицея «Фарватер», кадеты школы №67 (это военно-патриотический образовательный центр), курсанты института морского и речного флота, «Движение первых». А также, например, в форме юнармейцев — воспитанники Раифского специального учебно-воспитательного учреждения.

Творческие работники! Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо парада, в Казани также сегодня в 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнется шествие «Бессмертного полка». В семь вечера — концерт «Поющая Казань» (Салават Фатхетдинов, группа «Волга-Волга», Айдар Галимов, Сюзанна и другие).

На площади Тысячелетия до самого вечера будет работать экспозиция из боевых машин — и старинные раритеты, и современные наработки армии, вроде «летающего танка» Т-80БВМ.

В Кремле, например, ожидается акция «Вальс Победы», открытие мемориального стенда «Стена Героев» и спектакль «Домой с Победой». На Баумана — реконструкция жизни Казани в тылу. А в 22:00 — салют над Казанкой.