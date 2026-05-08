Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Бугульминский район Татарстана

Он узнал о ходе весенне-полевых работ и ознакомился с продукцией местных предприятий

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в Бугульминский район республики. Он узнал о ходе весенне-полевых работ и ознакомился с продукцией местных предприятий, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

В районе уже выполнено 33% работ по посевной, рассказали раису. В целом по Татарстану уже отсеяли 25%, сообщил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

В Бугульминском районе сейчас актуален вопрос развития личных хозяйств. В нем насчитывается всего 480 коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Зяббаров призвал глав поселений вести работу с населением.

Рустам Минниханов подчеркнул, что приоритетной задачей является своевременное завершение весенне-полевых работ. Он также отметил важность продолжения поддержки семей участников СВО и оказания помощи семьям погибших. Раис заверил, что все республиканские программы, направленные на повышение качества жизни в районах, будут продолжены.

— После встречи Рустам Минниханов осмотрел продукцию, производимую местными предприятиями. В частности, агропредприятие по производству мяса птицы, молочной, хлебной продукции, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Бугульминском районе аграриям предстоит обработать свыше 56 тыс. га земли. Планируется, что 25 тыс. га будут отведены под посевы зерновых культур.

Галия Гарифуллина