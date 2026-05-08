В Минстрое Татарстана отчитались о ходе капремонта объектов социальной сферы

Наибольшее количество ремонтируемых зданий приходится на сферу образования: в республиканские и федеральные программы включено 170 объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается масштабный капитальный ремонт объектов социальной сферы. Наибольшее количество ремонтируемых зданий приходится на сферу образования: в республиканские и федеральные программы включено 170 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в доме правительства, передает пресс-служба раиса.

Ремонт общеобразовательных организаций выполнен на 37% от запланированного объема. В настоящее время работы ведутся в 61 школе. Ремонт общежитий выполнен на 42%. За последние две недели завершены работы на объекте в Нижнекамском районе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В сфере здравоохранения в текущем году отремонтируют 96 объектов. Значительный прогресс достигнут по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе благодаря сдаче 7 объектов. На сегодняшний день подрядчики выполнили 80% от общего объема работ. Капитальный ремонт стационаров выполнен на 41%, работы ведутся на 23 объектах. Продолжается ремонт пяти поликлиник, выполнение составляет 20%.

В отрасли молодежной политики капитальный ремонт охватывает 23 объекта. Ремонт детских оздоровительных лагерей выполнен на 87%. В сфере культуры в республиканские и федеральные программы включены 38 объектов. Капитальный ремонт сельских домов культуры выполнен на 42%.



Галия Гарифуллина