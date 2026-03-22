Ничейная игра равных соперников? «Рубин» не смог победить аутсайдера РПЛ после успехов над грандами

Казанцы на выезде сыграли в нулевую ничью с «Крыльями Советов»

«Рубин» сыграл в гостях вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Франка Артиги не смогли продлить свою победную серию в чемпионате. После успехов над «Краснодаром» и «Локомотивом» иного исхода помимо победы от казанцев в Самаре не ждали. Что не получилось у «Рубина» — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» ехал в ранге фаворита

Две подряд победы в чемпионате над «Краснодаром» (2:1) и «Локомотивом» (3:0) повысили ожидания от казанского «Рубина». К игре в Самаре против «Крыльев Советов» подопечные Франка Артиги подходили в ранге безоговорочного фаворита. Тем более самарцы шли в зоне стыков на 14-й позиции в таблице.

Однако перед выездным поединком тренер «Рубина» в очередной раз предостерег всех от недооценки соперника. Артига еще после победы над «Локомотивом» призывал не летать в облаках, а сейчас добавил, что последние успехи могут быть связаны с эйфорией от зимних перемен.

Возможно, испанец посмотрел статистику очных встреч команд. «Рубин» не побеждал в Самаре более десяти лет. А последний раз на выезде казанцы обыграли «Крылья Советов» еще в 2014 году, в эпоху Рината Билялетдинова. Интересно, что хозяева в целом по сезону классно выступают дома. К началу матча беспроигрышная серия «Крыльев» на домашней арене составляла шесть игр подряд. Подопечные Магомеда Адиева не проигрывали у себя с конца сентября.

Во многом поэтому нынешний матч был для «Рубина» Артиги даже важнее, чем против лидирующих «Краснодара» и «Локомотива». Во-первых, эмоционально подготовиться к сопернику-аутсайдеру сложнее. Во-вторых, если в следующем сезоне клуб рассчитывает бороться за медали, то надо побеждать прежде всего команды из нижней части таблицы.

Первый тайм остался за «Рубином»

По сравнению с игрой против «Локомотива» состав «Рубина» претерпел минимальные изменения. Лишился места в основе Богдан Йочич, который действовал на фланге атаки. Его заменил нападающий Жак Сиве, пропускавший предыдущий матч из-за дисквалификации. Француз занял позицию единственного форварда, а Назми Грипши предстояло действовать с краю. Если с «Локомотивом» Артига сыграл без чистых нападающих, то против «Крыльев Советов» решил отказаться от этой тактики.

Начало матча осталось за гостями. Свои атаки казанцы предпочитали строить справа. За первые десять минут встречи Руслан Безруков успел заработать два штрафных с опасных позиций, но его партнеры не смогли извлечь выгоды с этих стандартов. В целом команде удавалось контролировать мяч, и Артига на бровке частенько одобрительно кивал своим игрокам.

«Крылья» уповали на быстрые контрвыпады. Но с 12-й минуты перехватили инициативу. Симпатичными оказались дальние удары Ильзата Ахметова и Сергея Бабкина — мимо. При этом самарцам удалось перекрыть гостям центр поля. Для выхода в атаку «Рубину» приходилось делать дальние забросы на Сиве, будто команда вернулась во времена Рашида Рахимова. Впрочем, контратакующий стиль сам по себе и подразумевает такие выходы из обороны.

В микст-зоне после матча Безруков заявил, что перестроения в обороне «Крыльев» сказались на его активности на правом фланге. Забегая вперед, фланговая игра «Рубина» работала лишь в первые минуты встречи, а затем эффективность снизилась почти до нуля.

— Вначале у нас получалось делать то, что наигрывали на тренировках. Я старался искать возможности исходя из этих установок. Но стоит отметить «Крылья», они перестроились по ходу игры и стали перекрывать мои моменты на фланге, — сказал Безруков в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Игра продолжилась в исходном режиме до перерыва. «Рубин» бездарно упустил еще несколько возможностей разыграть штрафной удар, а хозяева поля пару раз безуспешно убегали вперед к воротам Евгения Ставера.

Нули на табло

Второй тайм начался с нескольких интересных подходов к штрафной «Рубина». Самарцы атаковали наскоками. В одном эпизоде судья зафиксировал офсайд, а в другом все закончилось безрезультатным угловым.

У «Рубина» ничего не получалось. Соперник перекрывал центр поля, не давая развернуться Далеру Кузяеву. Его в итоге в середине тайма сменил Игнасио Сааведра Начо, способный разгонять атаки из глубины. На флангах активности тоже поубавилось. Выпадал из игры Грипши, который не запомнился ничем, кроме пары выполненных штрафных. Вместо него Артига выпустил Даниила Кузнецова.

С выходом последнего у «Рубина» ушел «ноль» с графы ударов в створ. На 79-й минуте Кузнецов сместился ближе к центру и пробил, но вратарь соперника был на месте.

В оставшееся время стадион пару раз взрывался в порыве эмоций, реагируя на атакующие действия хозяйской команды. Забить самарцам не удалось, как, впрочем, и «Рубину». Исходя из концовки, казанцы должны быть довольны результатом.

Артига уже считает очки: набрали семь из девяти

Матч с «Крыльями Советов» оставил двоякое впечатление. После побед над топами в Самаре ждали продолжения серии. Вместо этого команда выдала невзрачную игру с аутсайдером. Артига на пресс-конференции сослался на возникшие сложности против настолько мотивированного соперника.

— Мы ехали сюда за тремя очками. К сожалению, не получилось продлить победную серию. Была равная игра. Знали, в каком сложном положении находится соперник в таблице, они бились до последнего. В целом надо сказать, что мы довольны результатом. В трех тяжелых матчах мы набрали семь очков из девяти. В паузе на матчи сборных предстоит переосмыслить наш этот весенний отрезок, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

Но с другой стороны, «Рубину» всегда сложно даются гостевые матчи с «Крыльями Советов». Помимо этого, команда Адиева делает акцент на играх при своих болельщиках. Самарцы между тем продлили беспроигрышную серию дома до семи матчей подряд.

Возвращаясь к «Рубину», стоит сказать, что стартовый весенний отрезок с Артигой выдался неоднозначным. Ответы на многие важные вопросы, в том числе по перспективам на будущее, остаются в подвешенном положении. Больших изменений, по сравнению с рахимовскими временами, пока не наблюдается.

После 22‑го тура РПЛ уходит на паузу из-за матчей сборных и вернется в апреле. Следующую игру «Рубин» проведет 6 апреля в Сочи против одноименной команды. Начало — в 19:30.

