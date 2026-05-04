Матч «Рубина» включен в спортивную программу KazanForum в мае

В список мероприятий также вошли чемпионат СНГ по борьбе корэш и чемпионат России по прыжкам в воду

В рамках проведения форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» будет реализована масштабная спортивная программа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

В спортивную программу KazanForum в мае вошли чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш, чемпионат России по прыжкам в воду и матч футбольного «Рубина».

— В этом году мы объединяем на одной площадке как национальные виды спорта, так и олимпийские дисциплины. Это не только демонстрация высокого уровня организации соревнований, но и мощный инструмент укрепления международного сотрудничества и продвижения традиционных ценностей, — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Чемпионат СНГ по борьбе корэш состоится в Болгаре с 15 по 18 мая. Турнир пройдет в несколько этапов и завершится гала-матчем. Чемпионат России по прыжкам в воду будет идти в Казани с 15 по 20 мая, в соревнованиях примут участие ведущие спортсмены страны. Турнир станет отборочным в сборную России для заявки на чемпионат Европы в Париже.

Матч «Рубина» против «Пари НН» пройдет 17 мая на стадионе «Ак Барс Арена» в 18.00 по мск в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится в формате тематического матч-дня.

Напомним, что в 2026-м KazanForum проведут с 12 по 17 мая на разных площадках столицы Татарстана, а двухдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань экспо» 14—15 мая.

