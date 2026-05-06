Сегодня станет известен соперник «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Авангард» сыграют решающий матч серии в полуфинале плей-офф

Сегодня определится соперник казанского «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина по хоккею. Команда Анвара Гатиятулина обеспечила себе участие в финальной битве еще в воскресенье.

Вторым финалистом Кубка Гагарина станет победитель пары «Локомотив» — «Авангард». Решающий, седьмой матч состоится сегодня, 6 мая, в Ярославле, игра начнется в 19.30 по мск. После шести встреч счет в серии равный — 3:3.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» выиграл Западную конференцию, «Авангард» стал вторым на Востоке. У них будет преимущество домашней площадки в финале.

«Ак Барс» в полуфинале в пяти матчах серии одолел победителя «регулярки» магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1. За счет чего команде Гатиятулина удалось выйти в финал — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин