«Зенит» станет соперником казанского УНИКСа по полуфиналу плей‑офф Единой лиги ВТБ

Серия между командами пройдет до четырех побед и начнется в Казани

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» вышел в полуфинальную стадию и стал соперником казанскому УНИКСу, одолев в четвертьфинале екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 3‑1 в серии. Ранее УНИКС всухую забрал серию плей-офф против МБА-МАИ. Встречи завершились со счетом 3-0 в пользу казанцев, но у москвичей были все шансы продлить эту серию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Полуфинальная серия между УНИКСом и «Зенитом» пройдет до четырех побед. Встречи стартуют в Казани на площадке «Баскет‑холла»: первые матчи запланированы на 11 мая в 18:00 и на 13 мая в 19:00.

Третья и четвертая игры серии состоятся в Санкт‑Петербурге, в КСК «Арена», 17 и 19 мая соответственно. Если противостояние не завершится к этому моменту, пятая встреча пройдет 22 мая в 19:00 в Казани. Шестой матч, при необходимости, запланирован на 25 мая в Санкт‑Петербурге. Решающая седьмая игра, если она потребуется для определения финалиста, состоится 28 мая в 19:00 на домашней площадке УНИКСа.



Наталья Жирнова