«Ак Барс» отправил Бровкина, Терехова, Комкова и Замалтдинова в «Нефтяник»

Хоккеисты командированы в альметьевский фарм-клуб казанцев

Фото: Динар Фатыхов

Нападающие «Ак Барса» Артур Бровкин, Радэль Замалтдинов, Семен Терехов и Денис Комков отправлены в альметьевский «Нефтяник». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Все четверо смогут сыграть за «Нефтяник» в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Хоккеисты уже присоединились к альметьевской команде.

«Нефтяник» дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ, где проигрывает 0:3 ханты-мансийской «Югре» в серии до четырех побед. Четвертый поединок между командами состоится 5 мая в Альметьевске в 18.30 по мск.

Ранее «Ак Барс» пробился в финал Кубка Гагарина, обыграв в пяти матчах серии «Металлург» (4:1) в полуфинале турнира.

Зульфат Шафигуллин