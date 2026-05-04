Вратарь «Металлурга» Набоков объявил об уходе после вылета от «Ак Барса»

Голкипер решил продолжить карьеру в Северной Америке

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Магнитогорская команда вылетела из нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина после поражения в серии от казанского «Ак Барса» (1:4).

— Это была моя «крайняя» игра за «Металлург». Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнерам, тренерам, персоналу, и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое «спасибо» больше всех человеческих слов. Впереди новый этап, — написал Набоков в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пяти матчах серии с «Ак Барсом» Набоков пропустил 14 шайб, в том числе четырежды в решающей пятой игре противостояния в Магнитогорске.

Ожидается, что Набоков продолжит карьеру в Северной Америке в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

Зульфат Шафигуллин