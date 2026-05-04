Сегодня может определиться соперник «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина
В финальной серии казанцы сыграют с победителем пары «Локомотив» — «Авангард»
Сегодня может определиться соперник «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина по хоккею. В финальной серии казанцам будет противостоять победитель пары между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».
Пока в серии полуфинала счет 3:2 в пользу омичей. В понедельник «Авангард» сыграет в Омске против «Локомотива», начало встречи — в 16.30 по московскому времени. В случае победы омская команда выйдет в финал Кубка Гагарина.
В воскресенье «Ак Барс» в четвертый раз победил «Металлург» (4:3 ОТ) и выиграл серию с общим счетом 4:1. Казанцы сыграют в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые с 2023 года. Тогда «барсы» в финале проиграли ЦСКА в семи матчах серии 3:4.
Подробнее о выходе «Ак Барса» в решающий раунд Кубка Гагарина — читайте в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».