Плющев: «Металлург» вышел в плей-офф поиграть, а «Ак Барс» — побеждать»

Эксперт считает, что казанская команда переиграла «Магнитку» за счет большего желания победить

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе «Ак Барса» в серии с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина. По словам эксперта, казанская команда показала большее стремление победить, чем соперник.

— В первую очередь — за счет прагматичного выполнения плана на игру, концентрации. «Ак Барс» провел серию без перепадов, оказался мощнее и рациональнее. У «Металлурга» очень симпатичная команда — быстрая, атакующая, три-четыре интересных звена, хорошая молодежь. Но не хватило реализации всех этих козырей, точного плана на серию. Иногда казалось, что «Магнитка» вышла поиграть, а «Ак Барс» — побеждать, — сказал Плющев Russia-Hockey.ru

«Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» с общим счетом 4:1. «Барсы» по два раза победили в Казани и Магнитогорске, в том числе, в пятом матче противостояния. В решающей игре казанцы одолели соперника в овертайме — 4:3 ОТ.

«Металлург» ранее выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. В плей-офф команда Андрея Разина имела преимущество домашней площадки во всех раундах турнира.

«Ак Барс» пробился в финал Кубка Гагарина впервые с 2023 года. Соперник казанцев по финальной серии может определиться сегодня.

Зульфат Шафигуллин