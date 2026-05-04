Экс-тренер академии «Рубина» возглавил ЦСКА вместо уволенного Челестини

Дмитрий Игдисамов назначен и.о. главного тренера армейского клуба

Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА объявил о расставании с главным тренером клуба Фабио Челестини. Вместе с ним команду покидают и другие иностранные специалисты.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. До этого он входил в тренерский штаб Челестини. С 2011 по 2018 год Игдисамов работал тренером в академии казанского «Рубина». В 2024 году под его руководством молодежная команда ЦСКА победила в МФЛ.

Челестини покинул ЦСКА по обоюдному согласию сторон. По данным известного инсайдера Ивана Карпова, армейский клуб выплатит швейцарскому специалисту неустойку за разрыв контракта. Вместе с Челестини команду покинули Манель Эспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багатини и Паоло Фаваретто.

Игдисамов выведет ЦСКА на матч со «Спартаком» 6 мая в рамках финала «Пути регионов» в Кубке России.

Под руководством Челестини армейская команда выиграла Суперкубок России, который состоялся прошлым летом в Казани. Ранее, в конце апреля, ЦСКА сыграл в нулевую ничью с «Рубином» в столице Татарстана. В субботу безвыигрышная серия армейцев достигла пяти матчей подряд.

Зульфат Шафигуллин