Гойкович: «Люди в Европе не смотрят российский футбол»

Боснийский экс-футболист «Оренбурга» высказался об интересе к матчам Российской премьер-лиги в европейских странах

Боснийский экс-футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что в Европе не смотрят российский футбол. По его словам, матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) не популярны в европейских странах.

— Люди в Европе не смотрят российский футбол. У нас по телеканалу Arena Sport показывают какие-то матчи из каждого тура РПЛ. Но кто будет смотреть эти матчи, когда есть «Барселона», по другому каналу показывают АПЛ, Германия. Плюс у нас есть свой собственный чемпионат. Так что матчи показывают, но смотрю их, наверное, только я, — сказал Гойкович «РБ Спорт».

Телеканал Arena Sport в эти выходные показал один матч РПЛ — «Акрон» — «Краснодар», который завершился победой краснодарцев с минимальным счетом 1:0.

Гойкович выступал за «Оренбург» с 2020 по 2024 год, в том числе в Первой лиге и Премьер-лиге.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу начнут показывать в Бразилии.

