Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина-2026

В полуфинале ярославцы в семи матчах переиграли омский «Авангард» (4-3)

Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сразятся в финале Кубка Гагарина в сезоне 2025/26. В седьмом матче полуфинала ярославцы одолели в овертайме омский «Авангард» (4-3).

Решающая седьмая игра завершилась во втором дополнительном периоде со счетом 4:3 в пользу ярославской команды. В составе «Локомотива» шайбы забросили дважды Максим Березкин (в том числе, победный в овертайме), Никита Кирьянов и Максим Шалунов. У «Авангарда» отличились Александр Волков, Константин Окулов и Джозеф Чеккони. По ходу второго периода омичи вели 3:1, но в итоге проиграли.

Ранее в финале Кубка Гагарина пробился казанский «Ак Барс», переиграв в пяти матчах серии магнитогорский «Металлург» (4:1). Таким образом, в финальном противостоянии сыграют по одной команде из Восточной и Западной конференций.

Первые два матча финала пройдут 11 и 13 мая в Ярославле, затем соперники переберутся в Казань.

Зульфат Шафигуллин