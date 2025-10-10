Трагедия в Валентинов день: суд Казани оценит езду без прав дочки подполковника МВД

Подсудимой грозит от 5 до 12 лет колонии, вину в смертельном ДТП она не признает

Фото: Динар Фатыхов

Накануне Московский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела 20-летней Алисы Ширшовой, обвиняемой в езде без опыта и без прав, которая в феврале 2025 года закончилась смертью пассажирки. У погибшей осталась годовалая дочь, ее семья не дождалась извинений от семьи Ширшовой и предъявила иск на 5 млн рублей. На старт процесса пришел и отец обвиняемой — действующий замначальника управления угрозыска МВД Татарстана. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Скользкая дорога, летняя резина и «преступное легкомыслие»

Заседание было назначено на 11 часов, однако сдвинулось, поскольку утром в Московском райсуде представляли нового председателя. Последние 13 лет Радик Адиятуллин работал в Верховном суде Татарстана, а 6 октября по указу президента РФ получил новое назначение.

Обвиняемая Алиса Ширшова ожидала начала процесса на скамеечке у здания суда. Несмотря на тяжесть обвинения, ей избрали подписку о невыезде. Поддержать ее пришли мать и отец. Последний в феврале этого года, незадолго до аварии дочки, получил медаль «За доблестный труд» от главы республики.



В суд замначальника управления угрозыска МВД Татарстана пришел без формы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На тот момент подполковник полиции Александр Ширшов возглавлял в управлении угрозыска МВД Татарстана отдел по раскрытию грабежей, разбоев и посягательств на автомототранспорт. В данный момент, согласно информации на сайте ведомства, занимает пост замначальника управления угрозыска. В суд пришел без формы. Комментировать преследование дочери отказался.

По данным «Реального времени», Алиса Ширшова также поступала в один из вузов МВД, но после аварии выбыла из числа студентов. При установлении личности в суде она сообщила — сейчас не работает и не учится. Окончила два курса в вузе и была отчислена.

Пострадавший водитель иномарки Рамиль Биков статус потерпевшего в уголовном деле не получил. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании установили и личность потерпевшей — мать погибшей в аварии девушки Светлана Чебукова пришла на суд вместе с младшей дочкой и адвокатом Андреем Петровым. Так же поступил и Рамиль Биков, водитель иномарки, поврежденной в результате выезда автомобиля Алисы Ширшовой на встречку. Правда, Бикову и его защитнику пришлось покинуть зал суда — по уголовному делу он проходит лишь свидетелем и до допроса не имеет права присутствовать на заседаниях.

Трагедия произошла в День святого Валентина — 14 февраля, примерно в 21 час, в Казани. Из обвинения, оглашенного помощником прокурора Московского района Виктории Юкиной, следовало: на тот момент 19-летняя Алиса Ширшова, не имея водительских прав и опыта вождения, находилась за рулем ВАЗ-2114 с шипованными передними колесами и нешипованными задними. Одновременная установка тех и других на автомобиль запрещена.

Двигалась машина Ширшовой по улице Чистопольской, миновала перекресток с улицей Бондаренко, а вот до следующего — с улицей Декабристов — не доехала.

По данным следствия, дорожное покрытие тем зимним вечером было неидеальным — при обследовании места ДТП зафиксировали частичное обледенение.

«Проявляя преступное легкомыслие, без учета погодных и метеорологических условий, обвиняемая выбрала скорость движения — 55 км/ч», — сообщила гособвинитель.



Гособвинитель Виктория Юкина озвучила условия, при которых трагедии можно было бы избежать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Совокупность всех вышеперечисленных факторов обернулась тем, что автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречку, преградив путь Kia K5 Бикова, который ехал в сторону улицы Бондаренко. В результате иномарка на полном ходу протаранила правый борт отечественной легковушки, что хорошо видно на размещенных ГАИ кадрах с места.

20-летняя Карина Ишимова, приятельница Ширшовой, находилась на переднем сиденье ее машины. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а уже на следующий день из горбольницы №7 пришла информация — спасти пострадавшую не удалось.

При достаточной внимательности, предусмотрительности и неукоснительном исполнении требований правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по мнению помощника прокурора, ничего бы этого не случилось.

Вину Алиса Ширшова не признает

Как утверждает один из источников, Алиса Ширшова лишь недавно купила тот автомобиль. Даже не успела его зарегистрировать, докупить комплект резины для задних колес. Вероятно, хотела это сделать после получения прав. Что толкнуло девушку не просто сесть за руль, но и посадить в салон еще трех человек — остается лишь гадать.

К административной ответственности автомобилистку привлекли по пяти статьям. телеграм-канал ГАИ Казани

В больницу попала не только 20-летняя Карина, но и водитель иномарки, и еще трое пассажиров.

Стоит отметить — в ГАИ Казани проявили принципиальность, и уже в день смерти пострадавшей распространили информацию, что на 19-летнюю автомобилистку составлены протоколы по пяти статьям КоАП РФ — о езде в отсутствие прав; нарушении дорожных правил, повлекшем причинение телесных повреждений участникам аварии; управлении автомобилем, не имеющим должной регистрации, но при наличии неисправностей, с которыми езда запрещена.

Также инспекторы констатировали — полис ОСАГО на машину также не оформлялся.

В суде Алиса Ширшова заявила — считает себя невиновной. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расследование этого дела было поручено СК, а его ход контролировала прокуратура Татарстана.

Когда Виктория Юкина завершила оглашение обвинения в адрес Алисы Ширшовой, судья Ирина Саматошенкова поинтересовалась: «Все верно написано?» Ширшова ответила: «Да».

— Вину признаете?

— Нет

— То есть неверно написано?

— Получается, неверно...

Более развернутых пояснений на этом этапе не последовало. Комментировать свою позицию журналисту «Реального времени» подсудимая и ее адвокат Ильдар Нуриахметов вчера отказались.

Мать погибшей Светлана Чебукова пришла на суд с адвокатом Андреем Петровым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Один из источников «Реального времени» поделился, что на допросах в СК фигурантка пыталась переложить ответственность за трагедию на... покойницу — якобы та неожиданно вмешалась в управление автомобилем, что и привело к аварии. Примечательно, что в крови погибшей и самой автомобилистки следов алкоголя не нашли. Да и выжившие в той аварии свидетели выгодную защите версию не подтверждали.

Предъявленное обвинение по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает жесткое наказание: за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации авто, совершенное лицом без права управления и повлекшее по неосторожности смерть человека, закон предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

По делу заявлен и гражданский иск — семья погибшей требует компенсацию морального вреда в размере 5,4 млн рублей. Сумма заявлена с учетом интересов годовалой дочки Карины Ишимовой.

Защитник обвинил следователя в копировании показаний

Также на заседании суда адвокат обвиняемой Ильдар Нуриахметов заявил ходатайство об исключении недопустимых доказательств. Таковыми, по его мнению, являются протоколы допросов двух свидетелей, один давал показания в мае, другой — в июле.

Рассмотреть ходатайство адвоката Ильдара Нуриахметова суд планирует позднее. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как утверждает защитник, показания этих людей совпадают практически дословно:

«Одинаковый порядок слов в изложении, одинаковые обороты речи, одинаковые ошибки. Но это разные люди, они не могут говорить одно и то же. Получается, показания записывали так, как было выгодно следователю — применялся так называемый метод копирования текста, что является нарушением УПК и влечет признание таких доказательств недопустимыми».

В суде прозвучали и фамилии тех свидетелей, а еще описываемые ими обстоятельства на месте аварии. В частности, оба указывали на то, что «поверхность дороги немного обледенела».

Второй процесс в отношении Алисы Ширшовой по той же аварии пройдет уже не в районном, а в мировом суде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Против приобщения ходатайства никто из участников процесса не возражал, но рассматривать его по существу вчера не стали. Судья сообщила, что это будет сделано позже, и объявила в заседании перерыв до конца октября.

По данным «Реального времени», параллельно с уголовным делом следователи направили в суд административное — по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ — о нарушении ПДД, повлекшем легкий вред здоровью. Его рассмотрит мировой судья. В этой части нарушительнице грозит штраф до 7,5 тысячи рублей. Санкция статьи предусматривает и лишение прав. Но в данном случае их у девушки и не было.

В судебных базах можно найти информацию, свидетельствующую о возможных финансовых проблемах обвиняемой — в этом году, начиная с весны, с ней судились несколько микрокредитных организаций, а еще страховая компания «Армеец», которая предъявила иск по ущербу поврежденной в ДТП иномарке. На данный момент в базе исполнительных производств за Ширшовой числится задолженность на 95 тысяч рублей с лишним.