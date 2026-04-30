В Татарстане зафиксировали превышения ПДК сероводорода в воздухе — в Казани и Осиново

Основной источник повышенного содержания сероводорода — предприятия, которые находятся под федеральным экологическим контролем

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) провели 1,15 миллиона измерений качества воздуха. Из этого объема 363 тысячи замеров выполнили пять станций, расположенных в Казани, сообщает Минэкологии РТ.

В апреле приборы зафиксировали 14 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Большая часть нарушений — 10 случаев — выявлена на станции АСКЗА‑1 в селе Осиново Зеленодольского муниципального района. Еще четыре превышения зарегистрировано на станции АСКЗА‑5 в Казани. На остальных 15 станциях каких‑либо загрязняющих веществ не обнаружено.

Специалисты проанализировали метеорологические условия и пришли к выводу, что основной источник повышенного содержания сероводорода — предприятия, которые находятся под федеральным экологическим контролем.

В Минэкологии сообщили, что информация о выявленных нарушениях уже направлена в Волжско‑Камское межрегиональное федеральное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия необходимых мер.

Наталья Жирнова