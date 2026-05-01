Такер Карлсон: западные элиты привели Украину к уничтожению

Он подчеркнул, что страна как нация, существовавшая пять лет назад, уже не будет существовать

Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты, поддерживая затяжной конфликт на Украине, фактически привели страну к уничтожению. В своем выступлении на ютьюб-канале он отметил, что неоконсервативное лобби продолжает поддерживать военные действия, финансируемые за счет налогоплательщиков США и Европы, что привело к значительным потерям среди украинского населения.

Карлсон подчеркнул, что Украина как нация, существовавшая пять лет назад, уже не будет существовать. Он также указал на расхищение сельскохозяйственных территорий Украины, которое, по его словам, было легализовано украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что проект бюджета Пентагона на 2027 год не предусматривает военную помощь Украине. При этом отмечается, что Минобороны США в ближайшее время начнет использовать ранее утвержденный Конгрессом пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Наталья Жирнова