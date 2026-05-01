Внедрение оплаты по QR-коду в метро обойдется Казани в 21 млн рублей

Согласно документам госконтракта, такой вид оплаты появится только к концу текущего года

На внедрение системы оплаты проезда по QR-кодам в казанском метро планируется выделить около 21 миллиона рублей, следует из документов госконтракта.

Проект модернизации предусматривает установку специального оборудования на 118 турникетах. В рамках работ будет проведено оснащение считывателями QR-кодов, обновление программного обеспечения и интеграция с внешними сервисами, включая Yandex Go.

О таком нововведении стало известно в середине февраля текущего года. Тогда мэр города Ильсур Метшин объявил об отказе от традиционных жетонов по ряду причин.

Согласно условиям тендера, все работы должны быть выполнены в течение 220 дней после подписания контракта, то есть в течение 7 месяцев.

Модернизация будет проводиться поэтапно, начиная с подготовительных работ и поставки оборудования, заканчивая монтажом и тестированием. Основная часть работ запланирована на ночное время, чтобы не нарушать работу метрополитена. После завершения всех этапов система будет запущена в штатном режиме, а персонал пройдет необходимое обучение.

