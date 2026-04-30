Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана

Президент Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана сообщил, что глава республики Сергей Меликов покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом передают «Ведомости».

Сергей Меликов возглавлял регион с 2020 года, сменив на посту губернатора Владимира Васильева, который в настоящее время руководит фракцией «Единая Россия».

По информации издания, вероятным преемником Меликова может стать Магомед Рамазанов — заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Выборы нового главы Дагестана, которого избирает региональный парламент, запланированы на осень 2026 года.



Наталья Жирнова