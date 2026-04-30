Медведев: специалисты по беспилотникам станут будущей военной элитой

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специалисты в области беспилотных летательных аппаратов в будущем станут основой военной элиты страны. Об этом он сообщил во время визита в учебный центр Ленинградского военного округа.

— Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких и для нашей страны, поскольку — скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, — все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна, — заявил Медведев.

Напомним, что строительство центра беспилотных авиационных систем в Татарстане должно завершиться к концу июня 2026 года. Татарстанские вузы уже выпустили свыше тысячи специалистов по управлению БПЛА.

