В Татарстане запустили электронную Доску почета для лучших работников

Новая инициатива представляет собой форму нематериального поощрения работников за профессиональные достижения

В День Весны и Труда, 1 Мая, в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане был издан указ о создании электронной Доски почета. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Новая инициатива представляет собой форму нематериального поощрения работников за профессиональные достижения. На Доску почета будут вноситься имена сотрудников по решению трудовых коллективов после согласования с исполкомом.

Участниками проекта могут стать работники предприятий, госорганов и ИП с трудовым стажем не менее трех лет и без дисциплинарных взысканий.

На Доску почета могут быть выдвинуты представители трудовых династий, ветераны труда, активные наставники молодежи и волонтеры. Также будут отмечены работники с новаторскими разработками и рационализаторскими предложениями.

Процесс выдвижения кандидатов продлится месяц. В нем примут участие более 3 тысяч предприятий республики с общим числом сотрудников около миллиона человек. После согласования на уровне исполкомов информация о кандидатах будет размещена сначала во внутреннем, а затем во внешнем контуре электронной Доски почета.

Министр выразила надежду, что к концу лета будут определены лучшие работники Татарстана 2026 года, среди которых особое внимание уделят молодым специалистам, развивающим технологическое лидерство региона и страны.

