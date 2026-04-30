В Татарстане к концу первомайских праздников ожидается +20 градусов

С 3 мая в республику придет антициклон, который принесет сухую погоду, а температура начнет активно расти

В Татарстане завершается период холодной и неустойчивой погоды, вызванной влиянием обширного циклона. В праздничные дни погода будет постепенно улучшаться, сообщает Гидрометцентр РТ.

1 мая ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем — до +12 градусов с небольшим дождем. 2 мая сохранится небольшая вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега ночью при температуре от -2 до +3 градусов. Днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +14 градусов.

С 3 мая в республику придет антициклон, который принесет сухую погоду. Температура начнет активно расти: 3 мая днем до +17 градусов, 4 мая — до +20 градусов. К 5 мая ожидается значительное потепление — днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов при низкой вероятности осадков.

Напомним, с 1 по 3 мая в столице Татарстана пройдет Казанский марафон с дистанциями от 3 до 42,2 км. По этой причине в городе введут временные ограничения движения транспорта.

Наталья Жирнова