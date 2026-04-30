В Казани введут ограничения на продажу алкоголя во время проведения KazanForum 2026

Ограничения коснутся различных районов города, включая территории около крупных гостиниц и объектов инфраструктуры

Кабинет министров Татарстана принял постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в период проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Согласно документу, с 12 по 17 мая 2025 года будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных на территориях, задействованных в проведении форума. Исключение составит продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания. Ограничения коснутся различных районов города, включая территории около крупных гостиниц и объектов инфраструктуры, в том числе:

гостиницы и торгово-развлекательные комплексы в центре Казани;

Международный аэропорт «Казань»;

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник;

другие объекты, связанные с проведением форума.

Контроль за соблюдением ограничений возложен на Государственную инспекцию РТ по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции совместно с Министерством внутренних дел по РТ.

Наталья Жирнова