В Татарстане ввели жесткие требования к приютам для животных

Они должны располагаться не менее чем в 150 метрах от жилой застройки, иметь необходимое оборудование и ветеринарное обслуживание

Кабмин РТ принял постановление об утверждении порядка организации деятельности пунктов временного содержания животных. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Согласно новым правилам, пункты временного содержания должны соответствовать строгим требованиям: располагаться не менее чем в 150 метрах от жилой застройки, иметь необходимое оборудование и ветеринарное обслуживание. Максимальный срок содержания животных в таких пунктах составит 20 календарных дней.

В пунктах должны быть оборудованы специальные зоны для содержания, хранения кормов и биологических отходов. Предусмотрены строгие нормы площади для разных видов животных, правила кормления, выгула и ветеринарного обслуживания.

Важным аспектом нового порядка является регламентация работы с потерявшимися животными. Владельцы получат возможность искать своих питомцев через осмотр находящихся в пункте животных. Также документ определяет правила взаимодействия с волонтерами и порядок осуществления благотворительной деятельности.

Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить штрафы за отказ владельцев от домашних животных и направлять эти средства на поддержку приютов.



Наталья Жирнова