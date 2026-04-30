Бавлинский аграрный колледж переименовали в Бавлинский политехнический техникум

Инициатива о переименовании была предложена Минобрнауки РТ

Кабинет министров Татарстана принял решение о переименовании государственного автономного профессионального образовательного учреждения. Согласно постановлению, Бавлинский аграрный колледж теперь будет носить название Бавлинский политехнический техникум.

При этом финансовое обеспечение техникума будет осуществляться в соответствии с действующим порядком формирования государственного задания и его финансового обеспечения.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на Министерство образования и науки РТ. Инициатива о переименовании была предложена самим ведомством и получила одобрение высшего исполнительного органа власти региона.

Наталья Жирнова