Бавлинский аграрный колледж переименовали в Бавлинский политехнический техникум
Инициатива о переименовании была предложена Минобрнауки РТ
Кабинет министров Татарстана принял решение о переименовании государственного автономного профессионального образовательного учреждения. Согласно постановлению, Бавлинский аграрный колледж теперь будет носить название Бавлинский политехнический техникум.
При этом финансовое обеспечение техникума будет осуществляться в соответствии с действующим порядком формирования государственного задания и его финансового обеспечения.
Контроль за исполнением данного постановления возложен на Министерство образования и науки РТ. Инициатива о переименовании была предложена самим ведомством и получила одобрение высшего исполнительного органа власти региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».