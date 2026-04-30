Генпрокуратура требует конфискации имущества экс-замминистра обороны Цаликова на 7 млрд рублей

Генпрокуратура России направила в Никулинский районный суд Москвы иск об изъятии имущества бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и связанных с ним лиц, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Общая сумма активов, подлежащих конфискации, превышает 7 миллиардов рублей.

В исковом заявлении фигурируют объекты недвижимости в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц Цаликова, а также транспортные средства и денежные средства.

Как сообщает «Ъ», ответчиками по делу выступают восемь физических и три юридических лица, включая детей Цаликова — Даниэла, Заура, Елизавету и Юлию, а также их супругов. Среди ответчиков также фигурирует предприниматель Тимур Исаков, являющийся бенефициаром нескольких компаний.

По версии следствия, Цаликов совместно с бывшим руководителем АО «Военторг» Владимиром Павловым создал преступное сообщество. В период с 2017 по 2024 год участники сообщества завышали цены при поставках имущества для военных по госконтрактам на 30—40%.

Напомним, что 5 марта СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны. Дело возбуждено по фактам создания преступного сообщества, участники которого в 2017—2024 годах совершали хищения бюджетных денежных средств, а также занимались легализацией похищенного и взяточничеством.

