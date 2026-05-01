Вячеслав Володин напомнил россиянам, какие новые законы вступают в силу в мае

В мае в России начнут действовать законодательные нововведения, направленные на расширение поддержки многодетных семей, а также участников специальной военной операции (СВО) и их близких. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».

По его словам, одной из ключевых мер станет сохранение ежемесячного пособия для многодетных семей даже в случае незначительного увеличения их доходов — не более чем на 10%. Эта инициатива затронет около 231 тысячи человек и призвана создать более благоприятные условия для семей с детьми. Володин подчеркнул, что поддержка таких семей является важным фактором для будущего страны.

Кроме того, с 25 апреля вступили в силу законы, обеспечивающие бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, а также предоставление квот на поступление в вузы для вдов и вдовцов участников СВО. Также предусмотрены меры по защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания.

— Взыскание по исполнительным документам не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, за купленные ветеранами до этой даты протезы и протезно-ортопедические изделия, за расходы на проезд к месту их получения, а также средства, направленные на содержание собак-проводников, — сказано в посте Володина.

Также в России внедряются новые правила работы автошкол. Теперь учебные заведения будут оцениваться по специальным показателям: проверяться качество обучения водителей и результаты их подготовки. Такие изменения помогут лучше готовить будущих водителей и сделают дороги безопаснее.

С 6 мая начнется финансирование отечественных мультфильмов. Предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Кроме того, уточняются формы государственной поддержки кинематографии. Мера направлена на развитие отечественных студий.

Наталья Жирнова