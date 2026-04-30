Жилинспекция выявила нарушения в процессах капремонта зданий в Татарстане

Особое внимание уделили утеплению фасадов: это самый дорогой вид работ, который нередко проводится в ущерб решению более важных проблем

Фото: Динар Фатыхов

В 27 муниципалитетах Татарстана стартовал капитальный ремонт 299 многоквартирных домов. Жилинспекция республики провела 192 обследования и выявила 223 нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Особое внимание уделили утеплению фасадов: это самый дорогой вид работ, который нередко проводится в ущерб решению более важных проблем — например, неисправной системы водоотведения. Глава Жилинспекции Татарстана Александр Тыгин подчеркнул необходимость выполнять только действительно нужные работы, чтобы оптимизировать бюджет и сосредоточиться на актуальных нуждах жителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Так, в доме №74 по Набережночелнинскому проспекту ремонт фасада запланировали без должного обоснования, а в проекте ошибочно указали материал постройки: вместо кирпича — керамзитобетонные панели. В доме №34 по проспекту Мира утепляют все, кроме цоколя, хотя именно он наиболее уязвим. В селе Кулаево нужно сначала решить проблемы с вентиляцией и осушением, а затем уже утеплять фасад дома №32 по улице Профсоюзной.

Кроме того, в селе Нармонка жильцы дома №1 по улице Молодежной самовольно утеплили фасад пожароопасным пенополистиролом — материал демонтируют, а работу выполнят по региональной программе. Также под вопросом целесообразность повторного утепления дома №1, корпус А по улице Васильево в деревне Старая Пристань, которое уже проводили в 2008 году.

Наталья Жирнова