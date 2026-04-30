Жительница Казани пойдет под суд за фиктивную регистрацию 77 мигрантов

Следственный комитет РФ по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 62‑летней жительницы Казани. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям: в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба Следкома РТ.

По данным следствия, в 2020—2024 годах женщина работала кастеляншей в общежитии одного из казанских вузов. Она предлагала студентам платные услуги: за суммы от 11 тысяч до 120 тысяч рублей обещала проставить отметки о сдаче экзаменов и обеспечить успешную защиту дипломных работ.

Кроме того, обвиняемая получила более 90 тысяч рублей от шести иностранцев — якобы за помощь в поступлении в вуз без реальной проверки знаний. Все полученные деньги она использовала по своему усмотрению.

Еще один эпизод связан с 2025 годом: тогда женщина незаконно зарегистрировала в комнате, арендованной у учебного заведения, 77 иностранных граждан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что более 170 мигрантов будут выдворены из России после проверок в Татарстане.

Наталья Жирнова