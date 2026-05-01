Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда
Сегодня в различных отраслях экономики и социальной сфере Татарстана работают более двух миллионов человек
В Доме правительства РТ состоялось совещание, в ходе которого раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Праздника Весны и Труда.
Глава республики отметил особое значение этого праздника, подчеркнув, что он символизирует уважение к человеку труда и олицетворяет обновление природы с приходом весны.
— Все успехи и достижения страны и республики, которыми мы по праву гордимся, — это результат самоотверженного труда многих поколений наших соотечественников, — сказал раис республики.
В своем выступлении глава региона отметил, что трудовые коллективы республики продолжают славные традиции предшественников. Сегодня в различных отраслях экономики и социальной сферы Татарстана работают более двух миллионов человек.
— Поздравляю всех татарстанцев с сегодняшним праздником. В Год воинской и трудовой доблести в Татарстане особые слова признательности адресуем нашим ветеранам, которые заложили основы для успешного развития республики и страны в целом. Большое спасибо! — добавил Рустам Минниханов.
