RT: «Макс» опроверг обвинения Cloudflare в «шпионской» деятельности

В компании подтвердили, что все данные пользователей национального мессенджера надежно защищены

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер «Макс» прокомментировал изданию RT заявление компании Cloudflare, которая ранее назвала мессенджер «шпионским приложением». В пресс‑службе сервиса подчеркнули, что оценка Cloudflare основана на неверной интерпретации заголовков запросов к сервисам веб‑аналитики сайта max.ru, а не на реальном анализе кода приложения.

Представители «Макс» заверили, что безопасность пользователей находится под надежной защитой. Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, располагает собственным центром безопасности для противодействия реальным угрозам и взаимодействует с исследователями в рамках программы Bug Bounty.



Напомним, что мессенджер Max переименовали в «Макс». Название уже обновлено в магазинах приложений App Store и Google Play, а также на сайте мессенджера.

Наталья Жирнова