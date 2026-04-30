RT: «Макс» опроверг обвинения Cloudflare в «шпионской» деятельности
В компании подтвердили, что все данные пользователей национального мессенджера надежно защищены
Национальный мессенджер «Макс» прокомментировал изданию RT заявление компании Cloudflare, которая ранее назвала мессенджер «шпионским приложением». В пресс‑службе сервиса подчеркнули, что оценка Cloudflare основана на неверной интерпретации заголовков запросов к сервисам веб‑аналитики сайта max.ru, а не на реальном анализе кода приложения.
Представители «Макс» заверили, что безопасность пользователей находится под надежной защитой. Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, располагает собственным центром безопасности для противодействия реальным угрозам и взаимодействует с исследователями в рамках программы Bug Bounty.
Напомним, что мессенджер Max переименовали в «Макс». Название уже обновлено в магазинах приложений App Store и Google Play, а также на сайте мессенджера.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».