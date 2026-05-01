В Казани выдали первые административные штрафы за неправильную езду на электросамокатах

За прошедшие сутки в Казани произошло одно ДТП с участием ребенка. Инцидент случился в Советском районе, где водитель совершил наезд на девочку 2016 года рождения, которая передвигалась на детском механическом самокате во дворе жилого дома, сообщают в ГАИ Казани.



За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 10 водителей. Шестеро автомобилистов были пойманы без водительских прав. В территориальные отделы полиции доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений. К административной ответственности привлечены 12 водителей автобусов, 22 водителя такси, четыре курьера на электровелосипедах и три пользователя арендных средств индивидуальной мобильности (электросамокатов).

В целом за сутки в городе было зарегистрировано 199 сообщений о ДТП. Из них 93 случая были оформлены в специализированных центрах, а 29 происшествий с материальным ущербом — сотрудниками Госавтоинспекции непосредственно на месте.

Напомним, что в Казани с 14 апреля стартовал сезон электросамокатов в городе.

