«Яндекс» начал доставку заказов роботами в Вахитовском районе Казани

Уже в декабре зона покрытия расширится: возможность заказать доставку роботом появится у жителей окрестностей улицы Маяковского

В центре Казани стартовал пилотный проект по роботизированной доставке заказов. Роботы‑доставщики от «Яндекса» начали обслуживать клиентов «Яндекс Лавки» в Вахитовском районе города. Об этом сообщили в пресс-центре Минцифры Татарстана.

Сообщается, чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать соответствующий способ доставки в приложении сервиса. В перспективе география работы роботов будет расширена — они смогут доставлять заказы и в другие районы Казани. Проект реализуется при поддержке Минцифры и исполкома Казани. Уже в декабре зона покрытия расширится: возможность заказать доставку роботом появится у жителей окрестностей улицы Маяковского.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Компания планирует активно масштабировать инициативу: к концу 2026 года количество дарксторов в Казани, подключенных к системе роботизированной доставки, должно достичь 30. В дальнейшем функционал роботов‑доставщиков будет расширен. Они начнут выполнять заказы не только для «Яндекс Лавки», но и для сервисов «Еда» и «Доставка».

Известно, что роверы-доставщики отличаются компактными размерами, но обладают достаточной грузоподъемностью: в 61‑литровом отсеке они могут перевозить до 20 кг груза. Запас хода в 70 км позволяет роботам работать в течение всего дня без дополнительной подзарядки. Скорость передвижения роверов сопоставима с быстрым шагом человека — это делает их безопасными для перемещения по тротуарам.





Наталья Жирнова