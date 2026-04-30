Поселок Васильево под Казанью может получить статус города

Численность жителей в населенном пункте сегодня превышает 17 тысяч человек, а в летний период достигает 50 тысяч — это больше, чем в некоторых муниципалитетах республики

Поселок Васильево в перспективе может обрести статус города. Об этом стало известно из заявления главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, который отметил, что численность жителей в населенном пункте сегодня превышает 17 тысяч человек, а в летний период достигает 50 тысяч — это больше, чем в некоторых муниципалитетах республики.

Сейчас Васильево имеет статус поселка городского типа и из‑за этого не может претендовать на участие в ряде госпрограмм, нацеленных на развитие райцентров и малых городов — вне зависимости от количества жителей.

— Благодаря поддержке раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова в 2019 году была подписана отдельная программа социально— экономического развития поселка Васильево, и люди уже сегодня видят результаты ее работы. Построены новые социальные объекты, решены вопросы по дорожной инфраструктуре, инженерным системам, транспортному сообщению. Но впереди много работы, и мы настроены на эффективное воплощение поставленных задач, — заявил Михаил Афанасьев.

Власти рассчитывают привлекать новых инвесторов и делать поселок комфортнее для жителей и гостей.

В случае присвоения городского статуса поселок может стать первым муниципалитетом в Татарстане, на территории которого будут располагаться сразу два города. Однако окончательное решение пока не принято — процесс требует времени и последовательных шагов.

Наталья Жирнова