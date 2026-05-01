В Казани задержали подростков, которые разъезжали на мопедах без прав по пешеходным улицам

В социальных сетях было обнаружено видео, на котором трое подростков на мопедах без номеров нарушали правила дорожного движения в центре Казани. В том числе они разъезжали на транспортных средствах по пешеходным улицам, следует из видео МВД по РТ.

Как выяснила Госавтоинспекция города, за рулем находились жители города в возрасте от 14 до 17 лет. Нарушителей вызвали в ГИБДД для беседы. Двух 17-летних водителей оштрафовали за управление транспортом без прав и номеров. Их мопеды отправили на штрафстоянку.

14-летнему подростку оформили карточку нарушителя, которую передали в школу и инспекцию по делам несовершеннолетних.

Родители всех нарушителей тоже получили штрафы за то, что позволили детям управлять мопедами. Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

В Татарстане в 2025 году произошло 277 ДТП с участием мототранспорта. В результате происшествий погибло 17 человек и 305 участников ранены. О том, почему мотоцикл опаснее автомобиля, из-за чего на питбайках нельзя ездить по дорогам общего пользования, какие водители мототехники чаще нарушают ПДД, и в целом о падении культуры вождения в республике, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова