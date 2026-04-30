Проект бюджета Пентагона на 2027 год не предусматривает военную помощь Украине

При этом отмечается, что Минобороны США в ближайшее время начнет использовать ранее утвержденный Конгрессом пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн

Проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год не включает выделение средств на оказание военной помощи Украине. Это подтвердил и. о. заместителя министра по финансам Джулс Херст, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в представленном бюджете отсутствует финансирование по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

При этом Херст отметил, что Пентагон в ближайшее время начнет использовать ранее утвержденный Конгрессом пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Эти средства были выделены в марте, и сейчас идет процесс их распределения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев потерпел поражение в военном плане.

