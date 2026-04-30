В Казани началась весенняя дератизация, обработано почти 74 гектара

Главный врач дезинфекционной станции Казани Евгения Шарапова сообщила, что в приоритете — зоны празднования Дня Победы

В Казани стартовал основной этап весенней дератизации. Специалисты уже обработали почти 74 гектара открытых территорий, а всего в 2026 году планируют охватить 1 363,44 га: весной — 818,064 га (около 60 % годового объема), осенью — оставшиеся 545,376 га, сообщает администрация города.

Главный врач дезинфекционной станции Казани Евгения Шарапова сообщила, что в приоритете — зоны празднования Дня Победы. Перед обработкой специалисты обследуют территории, чтобы выработать тактику работ.

Среди обработанных локаций — парк у театра «Экият», привокзальная площадь, скверы на улицах Коротченко и Ухтомского, Рыбацкий остров, парк жилого массива «Салават Купере», участки у Кремлевской дамбы, парк у центра семьи «Казан» и зоны вокруг Северного вокзала, а также часть пространств Ново‑Савиновского и Вахитовского районов.

Дератизация ведется с применением зерновой приманки с антикоагулянтом второго поколения — ее закладывают в норы грызунов, которые затем закрывают и утрамбовывают. Все препараты разрешены в России и имеют необходимые документы. Работы проводят только при благоприятной погоде: переувлажненная почва снижает эффективность приманки.



На участках обработки размещают информационные аншлаги. Жителей просят сообщать о грызунах: в управляющие компании или ТСЖ — по придомовым территориям, в Роспотребнадзор — по городским пространствам. Кроме дератизации в Казани ежегодно проводят обработку против клещей и личинок комаров. Напомним, что обработка парков от клещей в Альметьевске была отложена до 5 мая.

Как татарстанцу начать дачный сезон без угрозы почкам? В РПН напомнили о безопасной уборке на участках. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова