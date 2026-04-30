За дискриминацию женщин в России могут ввести административную ответственность

Фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым готовит к внесению в парламент законопроекта о введении административной ответственности за публичные призывы к ограничению прав женщин, сообщает ТАСС.

Согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, за призывы к дискриминации женщин в сферах образования, труда и общественно-политической жизни граждане могут получить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Под запрет также попадают публичные высказывания, принижающие достоинство женщин путем сведения их роли исключительно к обслуживанию мужчин.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в последнее время в публичном пространстве участились случаи распространения идей о неравном положении женщин и ограничении их социальных возможностей. По мнению авторов документа, такие высказывания противоречат конституционному принципу равенства прав и свобод человека независимо от пола.

Разработчики законопроекта считают, что введение административной ответственности станет эффективной превентивной мерой, которая поможет предотвратить появление дискриминационных высказываний в публичном пространстве.

Напомним, что 72% топ-менеджеров в HR-сфере в Татарстане — женщины.

Наталья Жирнова