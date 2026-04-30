Минтранс и МВД оказались против снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах

В Министерстве транспорта России отмечают нецелесообразность подобных изменений в законодательстве

Минтранс России выступил против инициативы по существенному снижению нештрафуемого порога превышения скорости. Ведомство подчеркнуло нецелесообразность подобных изменений в законодательстве, несмотря на то, что соответствующее предложение официально не поступало в министерство, сообщают «Ведомости».

Аналогичную позицию заняло и МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что министерство последовательно выступает против ужесточения ответственности за превышение скорости. Вместо этого ведомство предлагает сосредоточиться на оптимизации действующего законодательства в сфере дорожного движения.

В частности, МВД считает необходимым пересмотреть скоростные ограничения на отдельных трассах и провести ревизию размещения камер фото— и видеофиксации.

Данная позиция получила поддержку и в Госдуме. Председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что вопрос снижения нештрафуемого порога скорости не подлежит обсуждению в парламенте, поскольку не найдет поддержки среди депутатов. По его словам, большинство представителей всех фракций выступают против подобных изменений в законодательстве.

Наталья Жирнова