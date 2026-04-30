В Татарстане почти на тысячу рублей увеличат минимальный потреббюджет на I квартал 2026 года

Минимальный потребительский бюджет является важным социальным индикатором, который используется при формировании различных социальных программ

Кабмин Татарстана утвердит новую стоимостную величину минимального потребительского бюджета на первый квартал 2026 года. Согласно постановлению, которое находится на антикоррупционной экспертизе, показатель составит 28 948 рублей.

Установленный размер минимального потребительского бюджета отражает стоимость необходимых для поддержания здоровья и обеспечения базовых потребностей наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

В показатель также включены обязательные платежи и сборы. Минимальный потребительский бюджет является важным социальным индикатором, который используется при формировании различных социальных программ. На его основе рассчитываются размеры социальных выплат и пособий, а также проводится оценка уровня жизни населения региона.

Предыдущий минимальный потреббюджет составлял 27 994 рубля.

Постановление подписано премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным и вступает в силу с начала первого квартала 2026 года.



