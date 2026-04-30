Автодорогу Мамадыш — Тюлячи временно закроют для движения транспорта
Ограничение связано с проведением капремонта
С 4 мая 2026 года временно прекращается движение транспорта по автодороге Мамадыш — Тюлячи в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.
— Ограничение связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги на участке с км 14 по км 25,8. Закрытие движения будет действовать до 20 ноября 2026 года, — говорится в сообщении.
Для объезда предлагаются дороги в обход Мамадыша, Мамадыш — Кукмор, М-7 «Волга» — Нижняя Сунь — Малая Сунь — Верхняя Сунь, Ишкеево — Нижний Таканыш и федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга».
