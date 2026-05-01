В России активизировались мошенники, запугивающие дачников штрафами за борщевик

Жертвам угрожают штрафом от 50 000 рублей, но предлагают «досудебное урегулирование» — оплату «скидки» или «услуг инспектора» по ссылке

Пресс-служба платформы «Мошеловка» сообщила о новой схеме обмана владельцев земельных участков. Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры и СМС от имени «Земельного надзора» или местной администрации.

В сообщениях утверждается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка — борщевика. Жертвам угрожают штрафом от 50 000 рублей, но предлагают «досудебное урегулирование» — оплату «скидки» или «услуг инспектора» по ссылке. При переходе по ссылке пользователи попадают на поддельный сайт, имитирующий портал «Госуслуги».

Особенно активно мошенники действуют в мае, когда наступает пик вегетации борщевика и начинаются плановые проверки земельных участков. Целевой аудиторией злоумышленников становятся владельцы загородных участков, дачники и пенсионеры.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать штрафы через непроверенные источники. Реальный штраф может быть выписан только после проведения выездной проверки с составлением соответствующего акта.

Татарстанский Росреестр опубликовал пять критериев, по которым земельный участок может быть признан неиспользуемым и изъят. Три из них касаются строительства, оформления и содержания зданий, и два посвящены садовым, огородным и приусадебным участкам. Судебные процессы по изъятию уже идут в республике и коснулись в том числе известных людей. Корреспондент «Реального времени» выяснила, какие обстоятельства помогут избежать изъятия, что грозит собственникам участков в садовых товариществах и как на ситуацию может повлиять борщевик Сосновского.

Наталья Жирнова