Посмотрели на Рахимова и поняли, как не надо. Новичок Швед вырвал для УНИКСа победу у ЦСКА

У лидера армейцев Тримбла 33 очка, но связка Бингэм — Рейнольдс разрушила планы ЦСКА на очередную победу

Фото: Динар Фатыхов

«Это не баскетбол ЦСКА», — оправдывался главный тренер Андреас Пистиолис после матча с УНИКСом. Казанцы смогли в последние минуты выйти вперед, и счет на табло показал 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14). УНИКС смог отомстить ЦСКА за прерванную серию побед в конце октября и теперь армейцы уезжают с таким же итогом из столицы Татарстана. А вот между командами счет в регулярке стал «ничейный» — 1-1. Судьба напряженного матча для казанского УНИКСа решилась в считанные секунды до финальной сирены. За 8 секунд до конца игры новичок казанцев Алексей Швед хладнокровно реализовал победные штрафные броски. Несмотря на геройскую концовку, сам Швед после матча скромно отметил, что еще не набрал оптимальной формы. О том, как казанский клуб сумел обыграть действующего лидера чемпионата в драматичной борьбе — в материале.



УНИКС возглавил турнирную таблицу чемпионата

Игра с действующим чемпионом сезона 2024/25 приковала внимание и властей республики. Игру посетил министр спорта РТ Владимир Леонов, а под боком у него расположился тренер «Рубина» Рашид Рахимов, чья команда по итогам 15 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице. Возможно, Леонов решил показать ему, как надо организовывать игру, ведь УНИКС после победы над ЦСКА снова возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако, главный тренер Велимир Перасович все равно не был до конца доволен своими подопечными:

— Сегодня нашей главной проблемой стала плохая реализация трехочковых бросков (6 удачных попыток из 20, — прим. ред.). Мы зачастую не могли забросить с периметра. Если бы наши центровые не забивали трехочковые, то мало бы кто это делал. Мы отдали большое количество результативных передач по ходу матча и имеем преимущество по подборам. Отмечу, во второй половине мы совершали меньше ошибок <...> Наконец, мы сумели проявить характер и перед большим количеством болельщиков нашли способ победить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очки Шведа — спасение для УНИКСа

Добыть победу помог и «новичок» клуба, но «старичок» всей Лиги, — Алексей Швед. Все внимание было явно приковано к 36-летнему защитнику, который куплен на 2 месяца, чтобы заменить травмированного Пэриса Ли. Его два очка со штрафной линии за 8 секунд до конца матча вывели УНИКС вперед и подарили долгожданное преимущество, ставшее победным.

— Мне еще нужно потренироваться, ведь я не играл пять месяцев. Можно сколько угодно готовиться, но это не заменит настоящую игру. Сегодня я много промахивался. Уверен, что дальше игры будут гораздо лучше, — рассказал Швед после матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для УНИКСа характерна нестабильность в последних четвертях и финальных минутах игр. В этот напряженный момент именно Швед взял инициативу на себя, набрав решающие очки.

— Я практически всегда уверен. Много лет играю и уже был в этих важных моментах, — объяснил Швед, уверяя, что не волновался к концу встречи.

Фол Бингэма за 0,6 секунд до конца

Игра стала по-настоящему титулованной. В самом начале Маркус Бингэм получил MVP октября и подтвердил это лучшей статистикой матча за свою команду — 23 очка и 9 подборов. Однако, с ним связана и странная концовка игры, где тот за 0,6 секунды до конца получил фол за пробежку. На самом деле, Маркус лишь потоптался на месте, чтобы выкинуть мяч подальше от своего кольца, наверное, подумав, что игра окончена.

Судьи обратились за видеоповтором и вернули часы на 0,9 секунд с владением от ЦСКА, но Тони Джекири смазал бросок на победу. Таким образом, УНИКС продлил серию побед в домашних матчах регулярного сезона и возглавил турнирную таблицу со счетом 9-1. Армейцам для такого же счета все подпортила «Бетсити Парма», которая 5 октября сенсационно обыграла лидеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Настоящей проблемой для пятерки УНИКСа стал Мело Тримбл, установивший личный рекорд сезона (33 очка) и повторивший второй лучший результат текущего чемпионата. Пистиолис, конечно, похвалил своего подопечного, но объяснил, что этого недостаточно для победы.

«Вероятно, мы будем рассматривать вопрос о подписании дополнительно легионеров»

Руководство УНИКСа уже сейчас задумалось о покупке нового легионера. У команды все еще не закрыт один слот на иностранного игрока, которого по прогнозам ждали ближе к плей-офф, если основные игроки выйдут из строя. Подобная практика была в прошлом сезоне с Дэрраном Хиллиардом и Маркусом Кином.

Но сейчас травмированы три легионера — в концовке третьей четверти повреждение получил Си Джей Брайс, а на скамейке основались Дишон Пьер и Пэрис Ли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня по причине травм отсутствовали Дишон и Пэрис. Си Джей Брайс был травмирован, но мы попросили все-таки выйти его и сыграть сегодняшний матч, но сделали только хуже. Завтра мы узнаем, что с ним. Таким образом, мы имеем троих травмированных американцев. Вероятно, мы будем рассматривать вопрос о подписании дополнительно легионеров. Си Джей помог нам сегодня, но не на сто процентов, — объяснился Перасович.

Статистика встречи:

Лидеры казанцев: Джален Рейнольдс (23 + 8 подборов), Маркус Бингэм (23 + 9 подборов).

Лидер армейцев: Мело Тримбл (33).



