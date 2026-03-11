Строительство Центра стрельбы из лука в Казани выполнено на 15%

Его возведение должно завершиться к осени текущего года

Фото: Динар Фатыхов

В Московском районе Казани продолжается строительство Центра стрельбы из лука. По данным комитета физической культуры и спорта, готовность объекта составляет 15%.

Сейчас рабочие уплотняют грунт, выполняют обратную засыпку и возводят монолитные стены.



Новый спорткомплекс расположится на базе ФСО «Тасма» и займет площадь более 6 тыс. кв. м. Объект спроектирован для круглогодичных тренировок и проведения всероссийских соревнований. Центр рассчитан на 100 человек за смену, при этом ежедневно планируется организовывать до четырех смен — таким образом, общая пропускная способность составит порядка 400 посетителей в день.

Инфраструктура спорткомплекса будет включать:

стрелковый зал с покрытием из искусственного газона — здесь спортсмены смогут тренироваться на двух дистанциях: 70 и 18 метров;

уличный полигон площадью 100 кв. м;

четыре раздевалки для спортсменов (каждая на 25 человек) и две тренерские раздевалки;

административно‑бытовой комплекс (АБК) на втором этаже здания.

Строительство Центра стрельбы из лука началось в сентябре 2025 года и должно завершиться к осени текущего года. Его стоимость оценивается в 965 млн рублей.

Рената Валеева