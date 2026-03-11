ГАИ Казани: из‑за потепления наступают «дни жестянщика», водители должны сменить стиль вождения

Инспекторы рекомендуют водителям снизить скорость и проявлять повышенную осторожность на дорогах

Фото: Артем Дергунов

Госавтоинспекция Казани призвала автомобилистов пересмотреть стиль вождения на фоне резкого потепления и связанного с ним ухудшения дорожных условий.

В телеграм‑канале ведомства пошутили, что, исходя из прогноза погодных и дорожных условий, есть основания предполагать начало «дней жестянщика» — периода, когда число мелких ДТП, связанных с неблагоприятными условиями, растет.

Инспекторы рекомендуют водителям снизить скорость и проявлять повышенную осторожность на дорогах. В ГАИ подчеркнули, что безопасность движения напрямую зависит от осознанного поведения каждого участника дорожного движения. «В условиях аномального, резкого повышения температуры перестройтесь и поменяйте поведение на дороге!» — добавили в Госавтоинспекции.

Инна Серова / realnoevremya.ru

По данным Гидрометцентра Татарстана, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, а местами — дождя. На дорогах ожидается гололедица, днем местами — сильная.

Рената Валеева