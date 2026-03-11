В Казани вспыхнул огонь на крыше одного из трамваев

В вагоне вышел из строя преобразователь напряжения

Сегодня утром в Казани произошел инцидент с трамваем маршрута №5а. В 09:30 мск на проспекте Победы, в районе дома №226а, в вагоне вышел из строя преобразователь напряжения, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Это привело к короткому замыканию, кратковременному возгоранию на крыше и задымлению крышного оборудования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Водитель остановил трамвай и организовал выход пассажиров из вагона. После эвакуации людей он приступил к самостоятельному тушению возгорания — и смог справиться с ситуацией. На данный момент огонь полностью потушен.

Напомним, 3 марта на участке пересечения улиц Сахарова и Минской произошло повреждение трамвайной контактной сети из-за обильных осадков. В связи с этим временно приостанавливали движение трамваев по маршрутам №5, 5а и 7.

Недавно компания напомнила, что для модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта не хватает 9 млрд рублей.



Рената Валеева