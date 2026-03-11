Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождя
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Температура составит от +3 до -2 градусов. На дорогах гололедица, днем местами сильная.
